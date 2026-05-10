Barrick Mining Aktie 144690732 / CA06849F1080
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10.05.2026 09:11:00
Ausblick: Barrick Mining präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Für Barrick Mining-Aktionäre wird es am Montag spannend.
Barrick Mining stellt am 11.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,81 USD nachdem im Vorjahreszeitraum 0,35 USD erwirtschaftet wurden.
Im abgelaufenen Quartal soll Barrick Mining nach den Prognosen von Analysten 5,08 Milliarden US-Dollar umgesetzt haben. Im Vorjahreszeitraum waren 3,13 Milliarden USD umgesetzt worden.
Der Ausblick von 16 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,84 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,42 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von Analysten auf durchschnittlich 22,71 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 16,96 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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