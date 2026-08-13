Ausblick: Barfresh Food Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Barfresh Food Group äussert sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,050 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 5,4 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 228,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,050 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,170 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 28,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 14,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch