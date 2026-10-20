BankUnited Aktie 11966441 / US06652K1034
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20.10.2026 07:01:06
Ausblick: BankUnited verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
BankUnited wird am 21.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
11 Analysten schätzen im Schnitt, dass BankUnited im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,03 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,950 USD je Aktie gewesen.
10 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 292,5 Millionen USD gegenüber 478,5 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 38,87 Prozent.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,87 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 3,53 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,15 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,90 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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