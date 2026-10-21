Bankinter Aktie 3435435 / US0664603042
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21.10.2026 07:01:06
Ausblick: Bankinter, legt Quartalsergebnis vor
Bankinter, wird am 22.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,368 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,350 USD erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz gehen 12 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 910,0 Millionen USD aus – eine Minderung von 35,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Bankinter, einen Umsatz von 1,40 Milliarden USD eingefahren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 22 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,49 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,37 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,70 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 5,60 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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