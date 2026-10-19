Ausblick: Bank of the Ozarks Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Bank of the Ozarks Registered wird am 20.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

10 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,43 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,59 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 40,52 Prozent auf 434,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 731,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

10 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 5,79 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 6,18 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,73 Milliarden USD, gegenüber 2,80 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch