Bank Of Shanghai Registered a Aktie 34090808 / CNE100002FM5
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27.08.2026 07:01:06
Ausblick: Bank Of Shanghai Registered A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Bank Of Shanghai Registered A lässt sich am 28.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Bank Of Shanghai Registered A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,470 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Bank Of Shanghai Registered A ein EPS von 0,490 CNY je Aktie vermeldet.
1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 44,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 25,34 Milliarden CNY. Dementsprechend geht der Experte bei Bank Of Shanghai Registered A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 13,99 Milliarden CNY aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,65 CNY aus, während im Vorjahreszeitraum 1,65 CNY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 56,02 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber 102,99 Milliarden CNY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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