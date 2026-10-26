Ausblick: Bank of N T Butterfield Son präsentiert Quartalsergebnisse

Bank of N T Butterfield Son wird am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,49 USD. Das entspräche einer Verringerung von 0,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,50 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 19,76 Prozent auf 160,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 200,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,94 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 5,61 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 640,1 Millionen USD, gegenüber 800,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch