Ausblick: Bank Of Marin Bancorp gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Bank Of Marin Bancorp lädt am 26.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,573 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,470 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 35,1 Millionen USD gegenüber 41,8 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 16,02 Prozent.

Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,28 USD im Vergleich zu -2,240 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 138,8 Millionen USD, gegenüber 75,8 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.ch