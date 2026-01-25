Bank Of Marin Bancorp Aktie 3239506 / US0634251021
25.01.2026 07:01:06
Ausblick: Bank Of Marin Bancorp gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Bank Of Marin Bancorp stellt am 26.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,497 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 30,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,380 USD erwirtschaftet wurden.
5 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 33,1 Millionen USD gegenüber 39,2 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 15,63 Prozent.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,737 USD, gegenüber -0,520 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 113,8 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 119,9 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
