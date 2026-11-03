Ausblick: Bank of Georgia Group zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Bank of Georgia Group wird am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 13,81 GEL je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Bank of Georgia Group noch ein Gewinn pro Aktie von 3,49 GBP in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 3 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 1,26 Milliarden GEL, was einem Umsatz von 502,4 Millionen GBP im Vorjahresviertel gegenübersteht.

5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 57,53 GEL je Aktie aus. Im Vorjahr waren 13,92 GBP je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 4,92 Milliarden GEL, gegenüber 1,98 Milliarden GBP im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net