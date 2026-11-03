|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Bank of Georgia Group zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Bank of Georgia Group wird am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 13,81 GEL je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Bank of Georgia Group noch ein Gewinn pro Aktie von 3,49 GBP in den Büchern gestanden.
Die Umsatzschätzungen von 3 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 1,26 Milliarden GEL, was einem Umsatz von 502,4 Millionen GBP im Vorjahresviertel gegenübersteht.
5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 57,53 GEL je Aktie aus. Im Vorjahr waren 13,92 GBP je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 4,92 Milliarden GEL, gegenüber 1,98 Milliarden GBP im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
|
12:26
|Börse London: FTSE 100 präsentiert sich schwächer (finanzen.ch)
|
09:28
|Minuszeichen in London: FTSE 100 liegt zum Start des Dienstagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
07:01
|Ausblick: Bank of Georgia Group zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
02.11.26
|Handel in London: FTSE 100 zum Ende des Montagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Montagshandel in London: So steht der FTSE 100 am Montagnachmittag (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Pluszeichen in London: So performt der FTSE 100 am Mittag (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 zum Start des Montagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Gewinne in London: Börsianer lassen FTSE 100 zum Handelsende steigen (finanzen.ch)
Analysen zu Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX macht Verluste wett -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt tritt im Dienstagshandel auf der Stelle, während der deutsche Leitindex seine Verluste wett macht. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.