Ausblick: Bank of Communications verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Bank of Communications wird am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,250 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Bank of Communications 0,300 HKD je Aktie erwirtschaftet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 71,00 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 139,34 Milliarden HKD erzielt wurde.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 14 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,07 CNY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,18 HKD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 281,87 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 559,97 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net