Ausblick: Bank of Communications stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bank of Communications äussert sich am 28.03.2020 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,240 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,380 CNY je Aktie vermeldet.

Bank of Communications soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 60,59 Milliarden CNY abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 53,04 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,01 CNY, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,960 CNY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 226,97 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 213,06 Milliarden CNY waren.

