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Bank of Communications Aktie 2186702 / CNE100000205

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27.08.2026 07:01:06

Ausblick: Bank of Communications öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bank of Communications
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Bank of Communications präsentiert am 28.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,220 CNY gegenüber 0,290 HKD im Vorjahresquartal.

Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 69,60 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 142,21 Milliarden HKD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,07 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,18 HKD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 277,26 Milliarden CNY, gegenüber 559,97 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch

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