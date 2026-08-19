Bank of Chongqing Aktie 22686474 / CNE100001QN2
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19.08.2026 07:01:06
Ausblick: Bank of Chongqing öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Bank of Chongqing wird am 20.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,470 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,490 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 4,49 Milliarden CNY für Bank of Chongqing, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 9,45 Milliarden HKD erzielt wurde.
5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,75 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,66 HKD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 16,69 Milliarden CNY, gegenüber 37,68 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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