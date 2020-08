Ausblick: Bank of China zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Bank of China äussert sich am 28.08.2020 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2020 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,210 CNY aus. Im letzten Jahr hatte Bank of China einen Gewinn von 0,200 CNY je Aktie eingefahren.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 140,05 Milliarden CNY – das wäre ein Zuwachs von 3,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 135,68 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,603 CNY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,610 CNY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 558,92 Milliarden CNY, gegenüber 550,01 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch