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27.08.2026 07:01:06

Ausblick: Bank of China stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bank of China
17.44 USD -1.02%
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Bank of China wird am 28.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,737 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,740 USD je Aktie vermeldet.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 42,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 42,96 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Bank of China für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 24,63 Milliarden USD aus.

Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,78 USD je Aktie, gegenüber 2,71 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 101,59 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 167,13 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch

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