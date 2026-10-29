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29.10.2026 07:01:06
Ausblick: Bank of China informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Bank of China wird am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,190 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,200 HKD erwirtschaftet worden.
Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 170,13 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 330,60 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,761 CNY im Vergleich zu 0,800 HKD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 697,03 Milliarden CNY, gegenüber 1.302,97 Milliarden CNY im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Analysen zu Bank of China Ltd.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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