Ausblick: Bank of America gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Bank of America stellt am 15.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 21 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,01 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 12,22 Prozent erhöht. Damals waren 0,900 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Bank of America mit einem Umsatz von insgesamt 29,92 Milliarden USD abgeschlossen haben - das erwarten 18 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 48,82 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 38,72 Prozent verringert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 26 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,34 USD aus. Im Vorjahr waren 3,81 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 22 Analysten im Durchschnitt 120,07 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 194,26 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch