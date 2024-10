Ausblick: Bank of America gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Bank of America präsentiert am 15.10.2024 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel.

17 Analysten schätzen im Schnitt, dass Bank of America im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,761 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,910 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 15 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 44,29 Prozent auf 25,25 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 45,33 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 20 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,18 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 3,10 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 101,83 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 175,00 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch