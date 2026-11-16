|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
16.11.2026 07:01:06
Ausblick: Bank Leumi LE-Israel BM (Reg Shares) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Bank Leumi LE-Israel BM (Reg Shares) wird sich am 17.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 1,69 ILS je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,81 ILS je Aktie erzielt worden.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 5,83 Milliarden ILS – ein Minus von 52,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bank Leumi LE-Israel BM (Reg Shares) 12,29 Milliarden ILS erwirtschaften konnte.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 7,03 ILS prognostiziert. Im Vorjahr waren es 6,86 ILS je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 24,28 Milliarden ILS umgesetzt werden sollen, gegenüber 49,59 Milliarden ILS im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bank Leumi LE-Israel B.M. (Reg. Shares)
|
07:01
|Ausblick: Bank Leumi LE-Israel BM (Reg Shares) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
02.11.26
|Erste Schätzungen: Bank Leumi LE-Israel BM (Reg Shares) präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
11.08.26
|Ausblick: Bank Leumi LE-Israel BM (Reg Shares) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
28.07.26
|Erste Schätzungen: Bank Leumi LE-Israel BM (Reg Shares) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
18.05.26
|Ausblick: Bank Leumi LE-Israel BM (Reg Shares) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Bank Leumi LE-Israel B.M. (Reg. Shares)
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI in Grün -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt kommt kaum vom Fleck. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.