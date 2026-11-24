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24.11.2026 07:01:06
Ausblick: Banco Macro verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Banco Macro wird am 25.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 265,32 ARS je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -51,760 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.
3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1.415,32 Milliarden ARS – das würde einem Zuwachs von 5,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1.340,48 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.
Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1181,77 ARS, gegenüber 452,75 ARS je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 5.997,91 Milliarden ARS im Vergleich zu 6.108,94 Milliarden ARS im vorherigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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