Banco Macro S B wird am 25.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,60 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,390 USD je Aktie erzielt worden.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 901,4 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 10,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,01 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 7,87 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 3,64 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,04 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 4,91 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net