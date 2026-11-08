Ausblick: Banco Itau Chile Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Banco Itau Chile Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 577,17 CLP gegenüber 524,00 CLP im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Banco Itau Chile Registered 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 421,31 Milliarden CLP verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 51,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Banco Itau Chile Registered 866,60 Milliarden CLP umsetzen können.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1765,74 CLP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1979,00 CLP einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 1.637,01 Milliarden CLP aus, nachdem im Vorjahr 3.297,58 Milliarden CLP erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net