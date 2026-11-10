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10.11.2026 07:01:06
Ausblick: Banco do Brasil präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Banco do Brasil wird am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,138 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Banco do Brasil noch ein Gewinn pro Aktie von 0,070 USD in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten eine Verringerung von 54,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 8,04 Milliarden USD gegenüber 17,59 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
9 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,560 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,430 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 33,26 Milliarden USD, gegenüber 65,20 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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