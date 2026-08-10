Ausblick: Banco Davivienda stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Banco Davivienda lässt sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Banco Davivienda die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 878,45 COP aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 881,86 COP erwirtschaftet worden.

Banco Davivienda soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.200,74 Milliarden COP abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 26,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.687,91 Milliarden COP erwirtschaftet worden waren.

6 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3467,93 COP je Aktie aus. Im Vorjahr waren 3121,07 COP je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 17.209,64 Milliarden COP, gegenüber 23.009,70 Milliarden COP im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch