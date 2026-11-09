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09.11.2026 07:01:06
Ausblick: Banco Davivienda gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Banco Davivienda wird am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 987,82 COP je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Banco Davivienda 754,42 COP je Aktie eingenommen.
1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 33,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 5.679,57 Milliarden COP. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 3.763,15 Milliarden COP aus.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3919,96 COP, gegenüber 3121,07 COP je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 16.177,38 Milliarden COP, nachdem im Vorjahr 23.009,70 Milliarden COP generiert worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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