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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Banco Bilbao (BBVA) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Banco Bilbao (BBVA) lädt am 29.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,605 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,490 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten ein Minus von 48,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 12,08 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 23,26 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 21 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,36 USD im Vergleich zu 1,99 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 18 Analysten durchschnittlich bei 48,21 Milliarden USD, gegenüber 89,70 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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