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Ballard Power Aktie 4889034 / CA0585861085

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Analysten vor Bilanz 04.05.2026 22:01:00

Ausblick: Ballard Power stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ausblick: Ballard Power stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

So sehen die Prognosen der Experten für die Ballard Power-Bilanz aus.

Ballard Power
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Ballard Power gibt am 05.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,077 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,100 CAD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 27,7 Millionen CAD aus - das entspräche einem Plus von 25,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,1 Millionen CAD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,246 CAD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,420 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 155,3 Millionen CAD umgesetzt werden sollen, gegenüber 138,9 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Ballard Power-Aktie im Fokus: Wells Fargo hebt Kursziel an - kommt die Rally?
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Ballard Power-Aktie dennoch klar schwächer: Umsatz steigt, Verluste schrumpfen

Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

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