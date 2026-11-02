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02.11.2026 07:01:06
Ausblick: Ball legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ball wird am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
13 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,07 USD. Das entspräche einer Verringerung von 9,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,18 USD erwirtschaftet wurden.
Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten ein Plus von 12,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 3,78 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 3,37 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,02 USD, gegenüber 3,30 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 15,05 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 13,18 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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Analysen zu Ball Corp.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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