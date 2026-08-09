Ausblick: Bakkt legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Bakkt wird am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,030 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -2,160 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 35,41 Prozent auf 373,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 577,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 0,290 USD, gegenüber -8,870 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 2,38 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,34 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch