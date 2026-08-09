Bakkt Aktie 134410032 / US05759B3050
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: Bakkt legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Bakkt wird am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,030 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -2,160 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 35,41 Prozent auf 373,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 577,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 0,290 USD, gegenüber -8,870 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 2,38 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,34 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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