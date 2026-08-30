Bakkafrost Aktie 11107971 / FO0000000179
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30.08.2026 07:01:06
Ausblick: Bakkafrost mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Bakkafrost lässt sich am 31.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Bakkafrost die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 3,63 DKK je Aktie gegenüber -3,650 NOK je Aktie im Vorjahresquartal.
Basierend auf den Einschätzungen von 8 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 2,11 Milliarden DKK erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 2,43 Milliarden NOK im Vorjahresquartal.
Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 16,80 DKK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 13,87 NOK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 8,19 Milliarden DKK, gegenüber 10,73 Milliarden NOK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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