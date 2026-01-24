Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
24.01.2026 07:01:06

Ausblick: Baker Hughes stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Baker Hughes
42.94 CHF 1.12%
Baker Hughes wird am 25.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

22 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,668 USD aus. Im letzten Jahr hatte Baker Hughes einen Gewinn von 1,18 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 19 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 3,96 Prozent auf 7,07 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Baker Hughes noch 7,36 Milliarden USD umgesetzt.

Die Prognosen von 24 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,46 USD, gegenüber 2,98 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 21 Analysten durchschnittlich 27,41 Milliarden USD im Vergleich zu 27,83 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

