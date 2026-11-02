Ausblick: Bajaj Finserv stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bajaj Finserv wird am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 16,97 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 14,10 INR je Aktie erzielt worden.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 433,46 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 14,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 380,24 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 73,81 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 61,30 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1.465,01 Milliarden INR, gegenüber 1.434,45 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net