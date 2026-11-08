Ausblick: Bain Capital Specialty Finance gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Bain Capital Specialty Finance wird am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,427 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,290 USD je Aktie erzielt worden.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 8,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 56,5 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 61,0 Millionen USD aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,64 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,53 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 249,8 Millionen USD aus im Gegensatz zu 239,2 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net