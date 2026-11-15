Ausblick: Baiducom mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Baiducom wird am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

17 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,03 CNY gegenüber -4,630 USD im Vorjahresquartal.

Laut einer Schätzung von 20 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 30,91 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 4,36 Milliarden USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Der Ausblick von 29 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 35,41 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,64 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 35 Analysten auf durchschnittlich 127,45 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 17,96 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net