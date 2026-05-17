Baid a Aktie 2178592 / KYG070341048
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17.05.2026 07:01:06
Ausblick: Baidu A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Baidu A veröffentlicht am 18.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
16 Analysten schätzen im Schnitt, dass Baidu A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,65 HKD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,89 HKD je Aktie gewesen.
Baidu A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 35,96 Milliarden HKD abgeschlossen haben – davon gehen 18 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34,70 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 24 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,62 HKD, gegenüber 1,60 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 31 Analysten auf durchschnittlich 151,58 Milliarden HKD geschätzt, nachdem im Vorjahr 139,99 Milliarden HKD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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