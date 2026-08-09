Babcock & Wilcox Enterprises Aktie 48986675 / US05614L2097
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: Babcock Wilcox Enterprises legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Babcock Wilcox Enterprises stellt am 10.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,025 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Babcock Wilcox Enterprises ein EPS von -0,630 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 36,72 Prozent auf 197,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 144,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,129 USD je Aktie, gegenüber -0,480 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 933,6 Millionen USD. Im Vorjahr waren 587,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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