B3IT Management AB Aktie 32757806 / SE0008347660
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15.07.2026 07:01:06
Ausblick: B3IT Management AB stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
B3IT Management AB wird am 16.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,558 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte B3IT Management AB noch 0,040 SEK je Aktie eingenommen.
B3IT Management AB soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 299,4 Millionen SEK abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 5,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 315,6 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 1,69 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum 1,20 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,18 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,21 Milliarden SEK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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