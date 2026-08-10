B3 Aktie 56879604 / US11778E1064
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10.08.2026 07:01:06
Ausblick: B3 legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
B3 wird am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,195 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,130 USD erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll B3 in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,59 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 536,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 448,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,721 USD, gegenüber 0,480 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 2,26 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,80 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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