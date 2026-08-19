B2Holding AS Aktie 24863794 / NO0010633951
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19.08.2026 07:01:06
Ausblick: B2Holding AS zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
B2Holding AS präsentiert in der am 20.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,493 NOK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,560 NOK erwirtschaftet worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten eine Verringerung von 2,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 958,3 Millionen NOK gegenüber 978,0 Millionen NOK im Vorjahrszeitraum.
Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,18 NOK je Aktie, gegenüber 1,68 NOK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 4,55 Milliarden NOK fest. Im Vorjahr waren noch 3,60 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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