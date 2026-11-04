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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: B2Holding AS stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
B2Holding AS lädt am 05.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,520 NOK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte B2Holding AS 0,370 NOK je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll B2Holding AS in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,38 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 958,7 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel waren noch 955,0 Millionen NOK in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,32 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,68 NOK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 4,60 Milliarden NOK, gegenüber 3,60 Milliarden NOK im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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Analysen zu B2Holding AS
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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