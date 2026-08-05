B2Gold Aktie 3600792 / CA11777Q2099
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: B2Gold stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
B2Gold gibt am 06.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
12 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,073 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,170 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 4 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 836,3 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 958,5 Millionen CAD erzielt wurde.
Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,632 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,420 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 4,08 Milliarden USD, gegenüber 4,28 Milliarden CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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