B. Riley Principal Merger Aktie 52574377 / US02128L1061
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: B Riley Principal Merger zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
B Riley Principal Merger präsentiert in der am 06.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,214 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei B Riley Principal Merger noch ein Verlust pro Aktie von -0,210 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 1,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 488,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 481,2 Millionen USD umgesetzt.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,148 USD aus. Im Vorjahr waren -2,550 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 1,89 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,84 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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