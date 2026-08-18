Azrieli Group Aktie 11400693 / IL0011194789
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18.08.2026 07:01:06
Ausblick: Azrieli Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Azrieli Group stellt am 19.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 3,15 ILS je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,64 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 706,1 Millionen ILS – das wäre ein Abschlag von 27,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 978,0 Millionen ILS umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 13,74 ILS, gegenüber 15,57 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 2,85 Milliarden ILS geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,99 Milliarden ILS generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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