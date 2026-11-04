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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Aziyo Biologics A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Aziyo Biologics A wird am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal -0,150 USD. Dies würde einen Gewinn von 21,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Aziyo Biologics A -0,190 USD je Aktie vermeldete.
Auf der Umsatzseite soll Aziyo Biologics A 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 1,0 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 69,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Aziyo Biologics A 3,3 Millionen USD umsetzen können.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -0,630 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,870 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,5 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 12,3 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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Nachrichten zu Aziyo Biologics Inc Registered Shs -A-
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04.11.26
|Ausblick: Aziyo Biologics A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Aziyo Biologics Inc Registered Shs -A-
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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