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09.11.2026 07:01:06
Ausblick: Azbil vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Azbil lässt sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Azbil die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 17,51 JPY. Im Vorjahresquartal waren 16,29 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 6,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 75,25 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 70,84 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 73,03 JPY, gegenüber 75,76 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 315,77 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 298,93 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
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