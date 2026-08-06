Azad Engineering Aktie 131593618 / INE02IJ01035
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06.08.2026 07:01:06
Ausblick: Azad Engineering präsentiert Quartalsergebnisse
Azad Engineering stellt am 07.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 5,45 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Azad Engineering 4,56 INR je Aktie eingenommen.
5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 30,29 Prozent auf 1,79 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,37 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 27,60 INR, während im vorherigen Jahr noch 20,57 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,08 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 6,03 Milliarden INR waren.
Redaktion finanzen.ch
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