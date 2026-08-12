Aya Gold & Silver Aktie 56322068 / CA05466C1095
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
12.08.2026 07:01:06
Ausblick: Aya Gold Silver präsentiert Quartalsergebnisse
Aya Gold Silver wird am 13.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
8 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,335 USD aus. Im letzten Jahr hatte Aya Gold Silver einen Gewinn von 0,100 CAD je Aktie eingefahren.
Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 121,0 Millionen USD betragen, verglichen mit 53,5 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,35 USD, gegenüber 0,460 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 474,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 282,4 Millionen CAD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu Aya Gold & Silver Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Aya Gold Silver präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
29.07.26
|Erste Schätzungen: Aya Gold Silver stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
13.05.26
|Ausblick: Aya Gold Silver mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
16.03.26
|Erste Schätzungen: Aya Gold Silver legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)