Ausblick: Axsome Therapeutics stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Axsome Therapeutics öffnet am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

20 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,892 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,970 USD je Aktie erzielt worden.

19 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 47,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 150,0 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 221,1 Millionen USD aus.

Die Prognosen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -2,297 USD, gegenüber -3,680 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 20 Analysten durchschnittlich 972,1 Millionen USD im Vergleich zu 638,5 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch