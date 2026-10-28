Ausblick: Axos Financial informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Axos Financial wird am 29.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,26 USD gegenüber 1,94 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Minus von 22,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 386,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 498,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 9,68 USD, gegenüber 8,48 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 1,62 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,19 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch